Salle de spectacles Calvi-Balagne : la signature des marchés est intervenue

Dernière réunion de l'année pour le Conseil Communautaire Calvi-Balagne mercredi à 18 heures au complexe sportif, route de Calenzana à Calvi.

Une réunion qui débutait avec un peu de retard, ce qui avec un couvre feu à 20 heures n'était pas pour faciliter les choses.

Au cours de cette réunion présidée par François-Marie Marchetti, dans les questions à l'ordre du jour, on notait principalement celle de la réalisation d'une salle de spectacles, sur le terrain de l'Oasis à l'entrée de Calvi.

Un projet dont on parle depuis longtemps et qui finalement va voir le jour.

Le président Marchetti rappelait à l'assemblée « qu'en date du 24 janvier 2017, le Conseil Communautaire a déclaré sans suite le projet de construction du Centre Culturel Calvi-Balagne conçu par l'architecte Soler puisque le montant total des offres ne permettait pas de rester dans un objectif financier acceptable pour la Collectivité ».



Commission d'appel d'offres réunie le 14 décembre 2020

« En date du 29 janvier 2019, le Conseil Communautaire m'a autorisé à signer le marché de maitrise d'œuvre attribué au Groupement d'entreprise représenté parMaria Godlewska et à valider chacune des phases des éléments de mission de l'architecte. Un marché de travaux selon une procédure adaptée a été mis en ligne sur la plate-forme d'acheteur en date du 27 juillet 2020. Une mise en concurrence qui a permis de recueillir 44 plis, pour l'ensemble des lots avant la date et heure de réception fixée au 25 septembre 2020. Seuls les lots 5 et 10 n'ont fait l'objet d'aucun dépôt d'offre. Ils sont donc relancés » a précisé le président de la communauté des communes.







Lors de la commission d'appel d'offres, réunie le 14 décembre dernier, l'analyse des offres définitives a été présentée par la maitrise d'œuvre et un lauréat a été désigné pour chacun des lots.

Rappelons que ce projet sur le site dit de l'Oasis comprendra une salle de spectacles de 300 places et d'une salle de cinéma de 100 places.

Le conseil communautaire autorisait le président Marchetti à signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission d'appel d'offres.





Au cours de cette séance, il a été décidé, aussi, d'engager des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget primitif 2021 : budget général, budget annexe des ordures ménagères ; des tarifs du service public d'assainissement non collectif (SPANC), de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères et de ceux du complexe sportif, lequel, compte tenu de son bon fonctionnement, fera l'objet dès le 1er janvier 2021 d'une nouvelle grille de programmation concernant les jours et horaires.

Par ailleurs, la convention des services d'instruction et de contrôles de conformité des autorisations en urbanisme qui prendra fin au 31 décembre 2020 sera prolongée d'une année.

Les délégués communautaires ont pu poursuivre leurs échanges lors des questions diverses.