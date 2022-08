Salifou Soumah au Havre : les explications du Sporting

Bien qu’ayant trouvé un accord avec le Sporting Club de Bastia et récemment paraphé un contrat de 3 ans avec le Club, Salifou Soumah ne portera finalement pas le maillot bleu.

En cause, la non-reconnaissance finale de son précédent contrat professionnel en Turquie par la Fédération Turque, rendant au final impossible sa signature au Sporting en raison de l’absence d’agrément du centre de formation du Club et de son statut.

Face à cette situation, le Sporting a exploré toutes les pistes possibles afin de conserver son joueur en demandant même une dérogation aux instances.

Jusqu’à la dernière minute et sa signature au Havre, le club a tenté de convaincre le joueur de demeurer dans son effectif en vertu d’une solution trouvée pour le 1er janvier prochain, date à laquelle le Club aurait pu homologuer sa signature. Une option que le joueur n’a pas souhaité suivre.

Le Sporting Club de Bastia ne peut que regretter cette situation et souhaite, malgré tout, le meilleur à Salifou Soumah pour la suite de sa carrière.