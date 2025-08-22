Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un accident de la route fait six blessés
MP le Jeudi 21 Août 2025 à 20:48
Un accident impliquant deux véhicules s’est produit ce jeudi un peu après 19h sur la route de la Testa, à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
Six personnes ont été blessées, dont trois ont dû être évacuées par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Ajaccio.
Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec deux ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement.
La circulation a été fortement perturbée dans le secteur pendant une grande partie de la soirée.
(Photo : Archives Michel Luccioni)