Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : la Casa di saluta Jean-Baptiste Michelangeli a été inaugurée

Cette maison médicale est en fait une extension de l’ancien cabinet médical du centre-bourg de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Après travaux, la superficie a été portée à environ 600m2, l’ensemble sur deux niveaux pouvant accueillir les quatre médecins qui exerçaient déjà dans les précédents locaux, et les trois kinés. En septembre, trois kinés supplémentaires intégreront la structure, de même qu’une infirmière et un orthoptiste. Et une maison médicale de garde prendra place au rez-de-chaussée. Aussitôt construite, aussitôt remplie, la Casa di saluta : « Elle est déjà presque trop petite », sourit Paul-André Colombani. Le député de la circonscription est concerné au premier chef, puisque lui-même exerce la médecine dans la Casa di Saluta Jean-Baptiste Michelangeli. « Cette maison médicale stabilise l’offre de soins dans la commune. Ca permettra aussi d’ouvrir une permanence l’été, sous réserve d’autorisation par l’Agence régionale de santé », envisage le médecin député.



Interconnecter les moyens en zone montagne

Cette nouvelle maison médicale s’inscrit également dans la mise en œuvre de l’Entente intercommunale de santé pour l’Alta Rocca. Cette convention, signée en 2024, va permettre de mutualiser les moyens de santé en zone montagne entre Zonza, Aullène, Quenza et Sainte-Lucie-de-Tallano, « ce qui va permettre à un certain nombre de médecins de pouvoir monter à la montagne épauler les médecins de l’intérieur », s’en félicite Nicolas Cucchi, maire d’une commune qui possède à la fois un versant littoral (Sainte-Lucie de Porto-Vecchio) et montagnard (Zonza).



Les élus communaux ont profité de la venue en Corse, du ministre de la Santé Yannick Neuder, pour le convier à l’inauguration de la Casa di Saluta, ce mardi 12 août en fin de matinée. « Dans des lieux de santé comme celui-ci, qui permettent une pratique regroupée de la médecine, on pourra mettre des internes en stage, ou des docteurs juniors », a souligné avec intérêt le ministre.