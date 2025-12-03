Sainte Catherine d’Alexandrie honorée par les habitants de Sisco

Philippe Jammes le Dimanche 30 Novembre 2025 à 11:30

La sainte patronne de la commune a été honorée par les habitants de Sisco, ce samedi 29 novembre, lors d’une cérémonie célébrée dans l’église qui lui est dédiée. Dominant la mer et jouxtant le couvent du même nom, l’édifice a accueilli une messe célébrée par le père Benoît, franciscain, récemment nommé à la tête du sanctuaire Notre-Dame de Lavasina.