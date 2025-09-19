Saint-Florent : un bateau à nouveau touché par un incendie

Ces incendies, c'est évident, ne semblent pas isolés mais s’inscrivent dans une série d’événements similaires touchant des bateaux de promenade et des navires amarrés à Saint-Florent.



La piste criminelle est fortement évoquée dans plusieurs cas (utilisation d’essence, destructions dans le chantier naval, possible règlement de comptes ou intimidation) . Les investigations qui sont en cours à Saint-Florent et sur les autres sites de plaisance en Corse n'ont pour l'heure toujours pas abouti.



Les dégâts matériels sont importants, mais heureusement, il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de victime humaine dans cette série d'incendies.

