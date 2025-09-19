Saint-Florent : un bateau à nouveau touché par un incendie

Encore une nuit chaude sur le port de Saint-Florent dans le Nebbiu pour les sapeurs-pompiers.
Vers 0h30, ce vendredi 19 septembre, ils ont reçu un appel pour un incendie qui venait de se déclarer sur un bateau amarré dans le port.
Rapidement sur les lieux, les soldats du feu ont pu constater que le Saleccia était en flammes. Après plus d'une heure d'efforts, l'incendie a été maitrisé.
Grâce à cette intervention rapide, la propagation à d'autres navires a été évitée. Aucune pollution marine n'a été constatée et le Saleccia n'a pas sombré malgré le feu.
Les sapeurs-pompiers de Saint-Florent ont été épaulés dans leur tâche par la SNSM locale. Les gendarmes de Saint-Florent étaient également sur place pour procéder aux premières constatations.
Pour le moment l'origine de l'incendie n'est pas connue.
Plus d'infos à venir.
Plusieurs précédents
Ce nouvel incendie rappelle plusieurs précédents survenus ces dernières années sur le port de plaisance de Saint-Florent.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2020, deux bateaux avaient pris feu vers 3h50 du matin. Heureusement, les navires étaient inoccupés et aucun blessé n’avait été signalé. Les causes de l’incendie étaient restées indéterminées, mais la capitainerie avait rapidement agi pour éviter toute pollution.
Le 21 juin 2023, les pompiers étaient de nouveau intervenus peu après 2h30 du matin pour maîtriser l'incendie d'un bateau de promenade, soupçonné d'avoir été aspergé d'essence selon les premières constatations.
Le 3 janvier 2024, un autre incendie avait provoqué la destruction de trois embarcations : un bateau privé, un semi-rigide des affaires maritimes et une vedette du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate.
Le 29 avril 2025, incendie d’un bateau de promenade « Popeye », propagation rapide à quatre autres unités voisines au port.
|6 juin 2025, trois embarcations incendiées dans le chantier naval du port de Saint-Florent ; deux appartenant à la société propriétaire du Popeye, une autre à un particulier.
Ces incendies, c'est évident, ne semblent pas isolés mais s’inscrivent dans une série d’événements similaires touchant des bateaux de promenade et des navires amarrés à Saint-Florent.
La piste criminelle est fortement évoquée dans plusieurs cas (utilisation d’essence, destructions dans le chantier naval, possible règlement de comptes ou intimidation) . Les investigations qui sont en cours à Saint-Florent et sur les autres sites de plaisance en Corse n'ont pour l'heure toujours pas abouti.
Les dégâts matériels sont importants, mais heureusement, il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de victime humaine dans cette série d'incendies.
