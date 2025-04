Saint-Florent : cinq bateaux touchés par un incendie

Trois engins pompes et une cellule émulseur ont été immédiatement engagés sur place, épaulés par la chaîne de commandement venue coordonner les opérations.

Grâce à l'action rapide des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé aux alentours de 3 heures du matin. Aucune victime n’est à déplorer, mais l'incendie a occasionné d'importants dégâts aux navires touchés.

Cet incident rappelle plusieurs précédents survenus ces dernières années sur le port de plaisance de Saint-Florent.





Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2020, deux bateaux avaient pris feu vers 3h50 du matin. Heureusement, les navires étaient inoccupés et aucun blessé n’avait été signalé. Les causes de l’incendie étaient restées indéterminées, mais la capitainerie avait rapidement agi pour éviter toute pollution.





Le 21 juin 2023, les pompiers étaient de nouveau intervenus peu après 2h30 du matin pour maîtriser l'incendie d'un bateau de promenade, soupçonné d'avoir été aspergé d'essence selon les premières constatations.





Enfin, le 3 janvier 2024, un autre incendie avait provoqué la destruction de trois embarcations : un bateau privé, un semi-rigide des affaires maritimes et une vedette du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate.



Plus d'infos à venir.