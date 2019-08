Saint-Florent : poignant hommage au sergent Dominique Naudé

Le 28 août 1989, le sergent Naudé est engagé sur un feu avec la section Vulcain 11 près de Saint-Florent. En fin de matinée, alors que le sinistre semble maitrisé, le vent se renforce et menace désormais plusieurs habitations isolées dans le maquis.

Engagé en défense de point sensible, le sergent Dominique Naudé se retrouve piégé par les flammes sur un sentier avec ses hommes. Dans une ultime action désespérée, le sous-officier ordonne à son groupe de se retrancher dans les bâtiments d’une ferme afin de s’y confiner.

Mais une fois à l’intérieur, le sergent Naudé manque à l’appel.

Son corps sera retrouvé en milieu d’après-midi. Marié et père de trois enfants, le sergent Naudé a été inhumé à Autruy-sur-Juyne dans le Loiret.

La médaille d’or pour acte de courage et de dévouement lui a été décernée à titre posthume...





Mercredi matin une cérémonie émouvante s'est déroulée sur les lieux du drame en présence de membres de sa famille et autour du colonel commandant l'unité d'instruction de la sécurité civile de Corte, du directeur-adjoint du SIS de Haute-Corse et de nombreuses personnalités civiles et militaires.