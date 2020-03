Saint-Florent : écoles fermées "par précaution" ce lundi 2 mars

MV le Dimanche 1 Mars 2020 à 21:10

Alors qu'aucun cas de Coronavirus a pour l'heure été détecté en Corse et que dans les écoles, collèges et lycées de l'île les autorités ont pris des mesures pour freiner la propagation du coronavirus, la maire de Saint Florent a décidé de fermer l’école maternelle, l’école élémentaire ainsi que la crèche ce lundi en attente de la livraison de gel désinfectant et de masques.

Concernant le collège, les élèves seront accueillis régulierement.



On rappelle que les élèves qui reviennent des zones à risque n’ont pas accès à leur établissement scolaire pendant 14 jours pour éviter la propagation du virus.







Le message

C'est sur la page Facebook de la mairie que la municipalité de Saint Florent communique la fermeture exceptionnelle de l’école maternelle, l’école élémentaire ainsi que la crèche ce lundi 2 mars.Le message Nous vous informons qu’en raison des consignes du gouvernement concernant le coronavirus et par mesure de précaution :

ℹ️ L’école maternelle, l’école élémentaire ainsi que la crèche seront exceptionnellement fermées demain, lundi 2 Mars 2020, en attente de la livraison du matériel : gel désinfectant, masques...

Nous nous excusons pour ce désagrément, la livraison devrait avoir lieu demain dans la journée.

‼️ Les enfants revenant de vacances d’une zone de circulation de virus, doivent rester à la maison durant 14 jours également.

Jean-Claude Franceschi présente une "liste jeune" pour les municipales de Cervioni

Football Grand Sud : L'ASPV encore battue

Pluies, avalanches et vent violent : la Corse placée en vigilance jaune

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements