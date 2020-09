Saint Florent : deux bateaux prennent feu dans le port

Vers 3h50 ce vendredi 18 septembre, un bateau de pêche de 8 mètres et un second de 15 mètres ont pris feu, dans des circonstances qui restent à préciser, dans le port de Saint Florent, en face du restaurant "Chez Toinou".

Heureusement, personne n'était à bord des embarcations à l'arrivée des pompiers.



Une vingtaine de soldat du feu des casernes de Saint Florent, Bastia et Lucciana a été mobilisés pour éteindre les incendies des deux navires.

Le bateau de 15 mètres a coulé dans le port malgré l'intervention des pompiers qui s'est achevée à 7 heures ce vendredi matin.

Le second, totalement détruit, sera pris en charge prochainement pour éviter la pollution du port.