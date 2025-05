Saint-Florent : Une course 100 % féminine pour faire revivre les barques du Nebbiu

À Saint-Florent, la mer sera en fête ce samedi 17 mai. Une course de barques traditionnelles, de type « pointu », investira le golfe sous le regard enthousiaste des spectateurs. L’événement, organisé par la toute jeune association I Remi San Fiurenzini, renoue avec une tradition ancienne qui avait disparu des quais du port depuis plusieurs décennies. « Cette manifestation, autrefois portée par les pêcheurs, existait voilà plusieurs dizaines d’années », explique Frédéric Caliendo, président de l’association. « L’an dernier, à l’occasion de la fête triennale de la Saint-Flor, nous avons eu l’idée de relancer cette course mythique. Le succès a été tel que nous avons décidé d’en faire un rendez-vous annuel. »



Cette deuxième édition se distingue par une particularité : la course est exclusivement féminine. « Lors du premier appel à candidatures, nous n’avions reçu que des inscriptions de femmes », précise la trésorière Sonia Louis. L’an dernier, six embarcations étaient au départ. Cette année, dix équipages s’élanceront dans les eaux du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, soit cinquante participantes : une barreuse et quatre rameuses par barque. « L’engouement est réel », se réjouit Sonia Louis, « car il s’agit à la fois de faire revivre une tradition populaire et d’inscrire l’événement dans une démarche de partage, de sororité et d’écoresponsabilité ».



La course revêt une dimension intergénérationnelle forte. « Notre objectif est de transmettre la mémoire des anciens pêcheurs aux plus jeunes et de réunir les générations autour d’un patrimoine vivant », souligne Fred Caliendo. L’événement s’accompagne également d’une sensibilisation à la préservation du milieu marin, en lien avec l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Parc Marin. « Nous avons dû respecter un cahier des charges très strict pour garantir la protection de la mer et du rivage », insiste Sonia Louis.



L’implication des acteurs locaux a également permis de donner un bel élan à l’événement, qui s’est imposé comme une vitrine pour le territoire. « Nous souhaitons faire de Saint-Florent une référence en Méditerranée en matière de course de barques traditionnelles », ambitionne Sonia Louis.



Pour l’organisation, l’engagement est total. « La semaine dernière, nous avons fait un aller-retour en Italie pour récupérer six pointus supplémentaires, introuvables localement », confie Fred Caliendo. Les entraînements, eux, ont été quotidiens depuis plusieurs semaines. « Manier un pointu demande de la force, mais surtout une grande coordination entre les membres de l’équipage. »





Quel programme ?

La journée de samedi s’annonce riche en animations. Le public pourra assister dès 9h à la pesée des barques, suivie d’un défilé dans les ruelles de Saint-Florent à midi. La bénédiction des barques aura lieu à 16h30, juste avant le coup d’envoi de la course à 17h. Des défis de rameurs ouverts à tous seront organisés en partenariat avec l’Aviron de la Haute-Corse. La remise des prix est prévue à 19h, suivie d’une soirée conviviale en musique avec Madaa_music.



L’association ne compte pas s’arrêter là. Parmi les projets envisagés : étendre la course à une catégorie masculine, recréer une flotte de barques traditionnelles, initier des projets pédagogiques avec les écoles et multiplier les événements pour faire vivre l’héritage maritime du Nebbiu. « Ce n’est que le début », conclut Sonia Louis.