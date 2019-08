Saint-Florent : Jain électrise Porto Latino

Le festival Porto Latino a débuté sa vingtième édition en beauté avec la jeune chanteuse Jain. Ce samedi 3 aout ils étaient plus de 4000 à s'être donnés rendez-vous pour écouter la chanteuse qui s'apprête à mettre sa carrière entre parenthèses. En effet, comme elle a annoncé Virgin Radio il y'a près d’un mois, elle a préféré renoncer à tous ses engagements afin de se concentrer sur elle et son futur album. Une décision qui survient après plus de quatre années pendant lesquelles Jain a enchaîné les tournées en France et dans le monde.







Un an après la sortie de son deuxième album Souldier, c'est avec un réel engouement que le public corse a reçu à Saint Florent l'artiste "à la combinaison bleu." qui toute seule sur scène a emballé les milliers de personnes venues l'admirer. Jain va jusqu’à descendre dans la fosse parmi son public pour enregistrer en loop deux voix au hasard sur sa chanson « Come ».







A l'image de cette vingtième édition portée par la féminité et le dynamisme, la chanteuse officieusement française, officiellement internationale, a su conquérir la Corse. Pendant plus d'une heure et demie la jeune toulousaine et sa machine ont electrisé le public avec des morceaux venus d'horizons différentes.







Dans une simplicité étonnante et directe elle a enchaîné ses tubes délaissant par moments sa table de mixage pour livrer des performance plus intimistes qui ont profondément ému l'arène.







