Saeta : zones potentiellement dangereuses

Il est important de rappeler - de temps à autre - que la route, voire la rue, sont intrinsèquement des zones à risques. Il faut impérativement faire preuve de vigilance accrue tout en respectant les règles. En clair, être réactif à son environnement… quelques fois en raison de la négligence dont font preuve certains conducteurs de travaux.

Qu’on ne vienne pas me dire que la contre allée qui mène du carrefour des Salines à Saint Joseph est une grande trouvaille. A quoi peut-elle réellement servir ? Gagner quelques dixièmes de secondes ? Désincarcérer un gros embouteillage ? Un cornu ! Je n’y crois pas un seule seconde !

Chacun a pu remarquer que depuis … quelques temps, des travaux sont en cours, juste à la sortie de cette contre allée et que pour en sortir, il faut des yeux de tous les côtés pour éviter le "carton". Et l’on sait que dans cette zone d’accélération, les "cartons" vont souvent très mal.

Les travaux semblent au point mort (confinement ?) mais le danger est présent à chaque seconde et il serait temps de mettre un terme à cette mascarade qui ressemble à l’ingénieur créateur de ce mini-échappatoire. Qu’est-ce- qu’on attend pour arrêter ce qui pourrait devenir un massacre ? Qu’on baptise cette contre allée « la route de la mort ? » Débarrassez ce matériel très vite serait une bonne chose ? Avant qu’il ne soit trop tard… Un bel' impiastru !

La partie réservée aux travaux et qui gênait considérablement la circulation aurait disparu la nuit dernière. Mystère !





Place Abbatucci

Autre point favorable aux "cartons" : le bas du cours Napoléon, à sortie du boulevard Beverini qui descend du lycée Laetitia, jusqu’au feu rouge. Oui mais voilà, venant du cours Napoléon, peu avant le feu rouge, nombreuses sont les voitures qui empruntent cette rue et tournent à gauche pour remonter vers le lycée. A l’endroit même où il y a quelques mois, figurait un panneau d’interdiction de tourner à gauche. Le danger crevait les yeux et il fallait véritablement être stupide pour tenter une manœuvre à gauche dans ce piège.

Aujourd’hui, c’est devenu courant. Et tout se passe comme si de rien n’était… Jusqu’au jour où le choc frontal entre deux véhicules sera vraisemblablement fatal. Qui aura raison ? Qui aura tord ? Surtout qu’à cet endroit, les ambulances sont monnaie courante et seront sur place…le moment venu.

Et le panneau d’interdiction de tourner à gauche, a-t-il été enlevé volontairement pour …Faciliter la circulation ?

Va-t-on maintenir encore longtemps dans ce sens la descente du chemin de la Pietrina ?

En attendant une intervention dans ce domaine, il y a encore quelques points noirs à passer en revue…

E longa a cumpagnia !

Paba