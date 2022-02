SIA 2022 : la fête de la Corse et de ses agriculteurs

Après Gilles Simeoni, Dumenicu Livrelli, le président de l'Odarc, s'est particulièrement réjoui de la "présence unie et massive" de divers représentants de l'île de Beauté à ce Salon de l'agriculture 2022. Il s'est attardé aussi la "vitrine exceptionnelle" proposée au grand public, un espace, les 7 îlots dans lesquels se répartissent les productions qui font la fierté de la Corse, et où se déclinent les 22 signes officiels de qualité, la présence de 70 producteurs qui font le déplacement avec nous, cette vitrine de nos savoir-faire et de notre identité…



Coup de chapeau aux agriculteurs



Pour Dumenicu Livrelli, tout cela "est le résultat d'un "travail remarquable et une collaboration harmonieuse des services de la Collectivité de Corse, des chambres d’agriculture et de l’ODARC. Je les en remercie. Mais tout cela ne serait pas possible sans les agriculteurs eux-mêmes, sans leur engagement au quotidien, sans leur implication au service du collectif."

Le président de l'Odarc n'a pas manqué de leur donner un grand coup de chapeau

"Depuis de nombreuses années, ils font leur part. Les résultats sont là, aujourd’hui, sous nos yeux. Et ensemble nous construisons une Corse nourricière, résiliente et prospère. Sans eux, nous ne sommes rien. La nourriture ne pousse pas dans les rayons des supermarchés ! Et les crises sont toujours plus proches qu'on ne l'imagine, l'actualité nous le prouve encore. Il est temps de retrouver le sens et la valeur des choses. De remettre la terre, et le travail de la terre, au cœur d’un projet de société global, post-moderne et résolument humain."



Des agriculteurs dont il veut être l'allié. "Qu’ils sachent que je serai au cours des années à venir, à leurs côtés, de tous les combats pour améliorer leur qualité de vie et de travail, la rentabilité des exploitations, les liens avec l’ensemble de la société.

Des défis nous attendent. Les négociations autour de la nouvelle PAC, les enjeux de la prochaine programmation, l’accompagnement de nouvelles filières, la mise en route de notre politique d’autonomie alimentaire. C’est, une fois de plus, ensemble que nous allons les relever, pour continuer à progresser et à faire de l'agriculture le pilier principal du développement économique de notre île."