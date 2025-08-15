SC Bastia-Pau FC 1-1 : Le Sporting a manqué de réalisme

Bastia 1 - Pau FC 1, Furiani (stade Armand Cesari). Arbitre : Mikaël Lesage. Mi-temps : 1-0.

Buts : Sebas (27e) pour Bastia ; Arconte (62e) pour Pau.

Avertissements : Bohnert (73e), Ariss (90e) à Bastia ; Meddah (17e), Pouilly (34e), Arconte (65e) à Pau.

Expulsions : Ducrocq (66e) à Bastia ; Meddah (66e) à Pau.





SC Bastia

Placide - Bohnert (Zaouai, 90e+2), Guidi (c) (Meynadier, 86e), Roncaglia, Ariss - Ducrocq, Janneh, Boutrah - Tomi (I. Karamoko, 86e), Blé (Etoga, 86e), Sebas (Vincent, 67e).





Pau FC

Raveyre - Pouilly, Briançon, Ruiz (c), Kalulu - Meddah - Versini (Lebouath, 79e), Touzghar, Bobichon (Beusnard, 67e), Arconte (Zuliani, 68e) - Mboup (S. Karamoko, 85e).



Le Sporting Club de Bastia concède donc le nul (1-1) sur sa pelouse d’Armand-Cesari face à Pau FC. Un score qui aurait pu être tout autre. Pourtant, le match avait bien commencé. Durant la première demi-heure, les Turchini jouent haut et se créent de nombreuses occasions, notamment avec Maxime Blé, qui ne parvient pas à trouver la faille ou le soutien nécessaire, flirtant parfois avec le hors-jeu, immédiatement sanctionné par l'arbitre de ligne.



Grosse occasion manquée de Félix Tomi à la 12ᵉ minute sur une ouverture : seul face au gardien, son tir passe à 30 cm du poteau droit. Si les joueurs du Sporting n’ont pas la possession, ils construisent néanmoins le jeu durant le premier quart d’heure. Deux grosses occasions ratées pour le Sporting en vingt minutes… Un jeu haut où la moindre erreur est sanctionnée par une contre-attaque rapide des Palois, provoquant quelques frayeurs pour le gardien bastiais et les supporters.

La délivrance vient de Jérémy Sebas à la 27ᵉ minute : il se retrouve seul face au gardien Palois, inscrivant le premier but du Sporting de la saison. Deux minutes plus tard, nouvelle incursion des Turchini dans la surface paloise, sans trouver preneur au centre. Durant le dernier quart d’heure de la première mi-temps, les Bleus construisent encore, mais de manière plus désorganisée. La mainmise sur le jeu face aux Palois semble alors s’être estompée.



À la reprise, Pau se montre plus agressif et inquiète Johnny Placide, le portier bastiais. La défense résiste toutefois. Une faute non sifflée par l’arbitre dans la surface de Pau en faveur des Bastiais précède le contre et l’égalisation de Pau par Tairyk Arconte, qui file seul au but à la 60ᵉ minute. S’ensuit une échauffourée de plusieurs minutes entre les deux équipes, avec des expulsions pour Meddah (Pau FC) et Ducrocq (SCB).



Durant le dernier quart d’heure, les Bastiais tenteront de reprendre l’avantage, mais rien n’y fait.

Le Sporting laisse filer une victoire qui semblait à portée.