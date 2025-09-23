SC Bastia : Face à Rodez, la victoire, et rien d’autre

La victoire, et rien d’autre que la victoire. C’est ce qu’il ressort de la traditionnelle conférence de presse de l’entraîneur bastiais avant de recevoir Rodez ce mardi 23 septembre à 20h30 à Furiani dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2 : « Aujourd’hui, on a presque besoin d’un match très, très laid, mais de le gagner. On est en déficit de points. Seule la victoire sera belle. Aujourd'hui c’est un match de coupe. Il faut absolument prendre les trois points. »



« Je le prends personnellement comme un match couperet. C’est la 7e journée, on a trop attendu pour une victoire », explique Benoît Tavenot, pour qui le match de ce mardi est avant tout mental.

Pour Johny Placide, le gardien bastiais : « Tout le monde est conscient de la situation, maintenant, il va falloir des actes car le championnat est court. Il faut prendre des points », avant de poursuivre sur son rôle de cadre dans cette équipe en grande difficulté : « On doit emmener tout le monde avec nous et aujourd’hui peut-être qu’il nous manque ça. Maintenant, à nous de réagir et de faire en sorte que le groupe soit uni pour obtenir des résultats positifs. Il faut qu’on soit plus tueurs offensivement comme défensivement. »



En salle de presse, l’entraîneur et son gardien sont conscients des attentes des supporters face à Rodez : « Il faut emmener le stade avec nous. Les supporters ont été patients. Aujourd’hui, c’est à nous de réagir », explique Benoît Tavenot.



Au vu des mauvaises prestations depuis le début de saison, quels sont les atouts des Bastiais face à Rodez ? Benoît Tavenot et Johny Placide veulent capitaliser sur le positif : « On fait un match plutôt abouti à Amiens. On a revu ce qu’on a fait de bien à Montpellier. Il faut complètement se lâcher, on n’a plus le choix. On a tellement peur de mal faire, qu’on ne fait pas. » souffle le coach bastiais, qui doit composer avec l’enchaînement des matchs et qui a privilégié la récupération pour ses protégés.



Et puis, il y a le jeu de Rodez à prendre en compte pour le coach bastiais : « Rodez est une équipe performante sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, à nous de répondre présent. Il faut savoir défendre face à ces équipes qui montent parfois à huit. » Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs de marquage rencontrées samedi à Montpellier et qui ont coûté très cher.



Sur les critiques formulées au sujet de l’attaque bastiaise et du manque d’un véritable numéro neuf dans l’effectif, Benoît Tavenot balaie la question, dit attendre le retour de blessure de Parravicini et argumente : « Si on avait eu tout notre effectif sans blessures, on aurait eu plus de points. La réalité, c’est qu’on est inefficace dans les 25 derniers mètres, il faut corriger ça. »



Espérons que ce sera fait ce mardi soir à Furiani.



L’adversaire : Rodez Aveyron Football

Rodez occupe actuellement la 11e place du championnat de Ligue 2 avec 8 points (deux victoires, deux nuls et deux défaites). Les Aveyronnais sortent d’une défaite à domicile (0-1) face à Clermont.



Le groupe bastiais

Placide, Contena, Meynadier, Guevara, Roncaglia, Djédjé, Ariss, Guidi, Bathily, Ducrocq, Janneh, Zaouai, Karamoko, Sebas, Aiki, Boutrah, Tomi, Blé.



Bléssés : Parravici, Akueson, Etoga, Vincent,