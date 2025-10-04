SC Bastia-Dunkerque : les supporters au devant des joueurs corses
Christophe Giudicelli le Vendredi 3 Octobre 2025 à 19:07
La tension était palpable ce vendredi soir à Furiani avant la rencontre de Ligue 2 entre le SC Bastia, lanterne rouge de la compétition, et Dunkerque. Plus de 150 supporters bastiais sont notamment allés au-devant des joueurs corses à leur arrivée au stade sans doute pour leur faire comprendre ce qu'ils attendaient de leur comportement à l'occasion de la 9e journée de compétition !