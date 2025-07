SC Bastia : Alexandre Zaouai, 20 ans, s'engage pour 4 ans

Surnommé « Le Poison » ce jeune milieu de terrain, formé à l’académie Jean-Marc Guillou, évoluait la saison dernière à la Jeunesse Athlétique Club d'Angre, un club de D3 de Côte d’Ivoire.

Il s’est engagé avec le Sporting pour les quatre prochaines saisons.



L’académie Jean-Marc Guillou est une école de football innovante fondée par l’ancien international français Jean-Marc Guillou. Elle se distingue par sa méthode de formation originale, qui consiste à faire jouer les jeunes joueurs pieds nus dès le plus jeune âge. Cette approche vise à perfectionner leur contrôle du ballon, leur technique, leur sensibilité tactile et leur coordination, en leur permettant de développer des compétences techniques solides et une meilleure maîtrise du jeu.