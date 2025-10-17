Running - Dimanche le semi, le 10 km et la marche de Portivechju

Après un retour en pente douce, voici quatre ans, ce rendez-vous des adeptes du Running ne cesse de grimper en termes de participation. Alors que les inscriptions seront closes demain pour les retardataires qui pourront s'inscrire, et/ou retirer leurs dossard, sur place au Centre Culturel jusqu'à 18 heures, il est établi que le record de participation de l'année passée (840) est déjà battu en ce vendredi 17 octobre avec 869 inscriptions validées. Il est fort à parier que la barre symbolique des 900 va être allégrement dépassée sur les trois épreuves et celle des 1.000 très vraisemblablement approchée.





Ce sont, par conséquent des pelotons imposants qui seront au départ dimanche à 10 heures du port de commerce pour les 21 kilomètres et de Palumbaghja pour les 10 bornes et la marche de 8 kilomètres. Au niveau du parcours, les coureurs du semi auront une entame de course rapide avant de se mesurer à la première difficulté du parcours à savoir la montée du Col de Varra, point haut de la course, puis d'enchaîner sur du vallonné. Sur le 10 kilomètres, le premier KM sera, également, très véloce avant de tourner à gauche pour emprunter la partie commune au semi et au 10 bornes avec un parcours fait de relances permanentes. Tout cela avant le final tout en descente sur le dernier kilomètres qui leur permettra de rallier la ligne d'arrivée à Santa Ghjulia.