Rugby régional - Succès de Portivechju Rugby et du CRA

Les clubs corses ont été reçus deux sur trois dans ce championnat de Régionale 1, avec la belle réaction de Portivechju Rugby qui a dominé cet après-midi les Varois de Six-Fours Le Brusc 44 à 17. Une victoire assortie du bonus offensif qui permet à Portivechju de grappiller une place au classement pour se retrouver, désormais, 9e avec 31 points à trois unités de son adversaire du jour.





Autre succès important celui du CRAB qui s'est imposé à Lumiu face à Orange 27 à 18. Des Balanins qui se donnent, également, un peu d'air au classement. A l'inverse, Lucciana qui se déplaçait chez le deuxième du championnat, en l'occurrence Valréas s'est incliné 29 à 13 et se trouve en 10e position.





Du côté du championnat de Régionale 2, chou blanc pour les équipes corses dans la mesure où le RC Ajaccio, dans la Poule 1, s'est incliné d'un tout petit point 21 à 20 à Pernes et doit se contenter du point de bonus défensif. Coup d'arrêt à l'inverse pour Bastia XV, dans la Poule 2, qui a été battu 28 à 22 à Lérins et doit, également, se contenter du bonus défensif.