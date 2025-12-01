CorseNetInfos
Rugby régional - Les Ponettes chutent pour la première fois


GAP le Dimanche 16 Novembre 2025 à 17:57

Cette levée dominicale pour le Rugby corse aura été placée sous le signe de fortunes diverses pour nos représentants



Première défaite pour les Ponettes
Première défaite pour les Ponettes
Portivechju Rugby, pensionnaire de la 3e place, après son succès face à Six-Fours, évoluait  sur le terrain des Pennes-Mirabeau le leader de ce championnat Territorial. Les Porto-Vecchiais ont concédé la défaite  sur le score de 29 points à 8. Le CRAB en panne de victoire jouait en milieu de journée à Salon-de-Provence, dauphin des Pennes-Mirabeau. Les Balanins n'ont pas pesé  lourd et se sont inclinés sur la marque sans appel de 68 à 7. Un septième revers de rang qui place le CRAB dans une situation très délicate au classement. 
Pour sa part Lucciana n'a pas joué contre Monteux. Les visiteurs n'ont pu se déplacer en Haute-Corse. La rencontre est programmée début 2026. 


En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio accueillait Noves-Eyragues à Sarrola. Un duel de haut de tableau qui a tourné à l'avantage des Ciel et Blanc de Marie Voglimacci 17 à 13. Le RCA est ce soir deuxième de la Poule 1. Dans la Poule 2, les Bastiais n'ont pas affronté Sophia-Antipolis en raison d'un arrêté municipal qui a interdit la rencontre sur le terrain d'Antibes. 


Dans le championnat féminin à X, la sensation du jour est venue de la première défaite de la saison, des Ponettes qui se déplaçaient à la Vallée du Gapeau. Les Bastiaises se sont inclinées sur la petite marque de 12 à 5


Chez les jeunes, les cadets du Cismonte en Régionale 1 ont dominé Berre l'Etang sur le score lourd de 67 à 17, alors que leurs camarades en Régionale 3 se sont inclinés face à Valréas 57 à 19  Du côté de la Cité Impériale, les cadets R2 ont disposé facilement du Rassemblement Mandelieu-Lérins 52 à 5. Un succès qui a donné des idées aux juniors, également engagés en R2, qui ont battu ce même Rassemblement Mandelieu-Lérins 31 à 7.




