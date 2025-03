Rugby régional - Le bon coup de Lucciana, les Ponettes confirment

En Régionale 1, Portivechju Rugby qui accueillait samedi Les Pennes-Mirabeau pour un match capital pour le maintien s'est incliné sur le fil au stade Claude-Papi 22 à 24 et réalise une très mauvaise opération dans le course au maintien et a, sans nul doute, hypothéqué son avenir dans ce championnat à l'instant T dans ce championnat.





Toujours en R1, la bonne opération du jour dans la lutte pour le maintien revient à Lucciana qui s'est imposé sur le terrain de Six-Fours 36 à 33. Les Rouge te Noir réalisent une très bonne opération dans l'optique du maintien. Enfin, en R1, le CRAB Lumiu n'en finit plus de décevoir. Les Balanins se sont inclinés à domicile face à Fos 36 à 32.





En Régionale 2, au sein de la Poule 1, Le RC Ajaccio s'est imposé à Sarrola face. à Bédarrides 29 à 24 et s'offre un avenir serein.

A l'inverse, la mauvaise surprise du jour est venue de la Poule 2 et de Gémenos où le leader Bastia XV a été battu 36 à 33. Les Bleus doivent se contenter du bonus défensif dans un match qui semblait pourtant à leur portée.



Du côté des féminines, ce dimanche, en milieu de journée, les Ponettes se sont imposées sur la pelouse de Salon-Vitrolles 32 à 25 et poursuivent le chemin vers les phases finales de ce championnat territorial à X. Les jeunes nordistes ont le vent en poupe dans cette compétition.