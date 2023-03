Rugby : les Ponettes s'affichent à Bastia

C’est dans le cadre d’un appel à projet du Fond pour le Développement de la Vie Associative, FDVA, que cette exposition du CMP a vu le jour. Le FDVA a été créé en décembre 2011, remplaçant le Conseil du Développement de la Vie Associative créé en 2004 qui s’était substitué au Fonds National pour le Développement de la Vie Associative créé en 1985. C’est un dispositif financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement.



« Notre projet date de 2021 mais avec la pandémie nous n’avions pas pu le concrétiser. On a pu le faire en cette année 2023 » explique Marcel Fortini, directeur du Centre. Cette exposition consiste en 32 photos de 70 X 100 cm, installées sur les grilles des deux institutions. Cette série de portraits de rugbywomen a été réalisée par la photographe Valérie Rouyer. « Le rugby est souvent considéré comme un sport d’homme et on a voulu prendre le contre-pied avec cette équipe féminine corse des Ponettes ». Pour ceux qui ne suivraient pas l’actualité sportive insulaire, les Ponettes rassemblent depuis 2014, des femmes des quatre coins de l’île autour du ballon ovale avec comme club support le CRA Balagne. Fortes de leurs excellents résultats les Ponettes évoluent aujourd’hui en championnat de rugby féminin de Fédérale 1. « Quand on leur a présenté le projet elles, et leurs dirigeants, ont tout de suite adhéré au projet » indique V. Rouyer



Valérie a toujours eu la passion de la photographie, même si dissimulée sous d’autres tentations artistiques de la jeune femme. « J’ai commencé par des études de droit. Un grave accident de voiture m’a fait prendre du recul et après un séjour au Brésil j’ai intégré l’Ecole des Beaux-Arts de Nîmes. L’art c’était ma vraie passion. C’est là que deux de mes professeurs, de peinture et de sculpture, m’ont fait découvrir ma passion pour la photo. J’ai alors intégré l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Diplôme en poche je suis montée à Paris et j’ai pigé notamment pour des magazines de mode. Après être redescendue dans ma région, à Montpellier, j’ai eu connaissance d’un poste à pourvoir en Corse. Voilà pour mon parcours ». Valérie Rouyer est aujourd’hui chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au CMP.

Pour en revenir à cette exposition, les photos des Ponettes ont été prises à l’issue d’un de leur match de championnat disputé il y a quelques semaines sur le terrain d’Erbajolo à Furiani. « Avec Marcel Fortini, on a choisi de les photographier en tenue civile et non dans leur tenue de sport. On ne voulait pas trop se focaliser sur le côté sport et montrer qu’une femme pouvait avoir plusieurs casquettes. Elles ont toutes un métier et une place dans l’équipe de rugby. J’avais pris de chacune d’elle des photos en noir et blanc et d’autres en couleurs. Finalement j’ai opté pour la couleur, pour le côté joyeux et plus féminin »



Riche idée que d’exposer ces jeunes femmes méritantes en des lieux publics. « L’idée c’était aussi de les mettre en lumière, de faire une passerelle entre la culture et le sport. L’année 2023 n’est pas anodine non plus puisqu’au mois de septembre va se disputer en France, le mondial. Je profite de vos colonnes pour remercier la présidente du CRAB, Agnès Destailleurs et l’entraineur des Ponettes, Henri Bonino » conclut Marcel Fortini.