Rugby : Présentation de liste de haut-vol ce samedi à Venaco

GAP le Vendredi 17 Juillet 2020 à 17:50

C'est demain à 18 heures dans les locaux de l'hôtel "E Caselle" à Venaco que le président de la Ligue Corse de Rugby, Jean-Simon Savelli, va présenter la liste qu'il conduira dans le cadre des prochaines élections de l 'instance régionale. Dans le même temps, cette conférence de presse permettra d'officialiser la mise en place de la nouvelle Entente Corse XV concernant les cadets et les juniors, ainsi que de présenter les principaux axes de développement pour le rugby Corse dans le cadre de la prochaine olympiade. L'autre sujet important concernera l'implication de la Corse pour la prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France en 2023.

Ce moment important pour l'ovalie insulaire sera rehaussé par la présence d'une délégation fédérale conduite par le président Bernard Laporte, Alban Moga, responsable du Seven à l'échelle nationale, qui verra d'ailleurs à l'oeuvre les meilleurs éléments insulaires sur le terrain de Vezzani, samedi après-midi et dimanche, Guilhem Guirado, ancien capitaine de l'équipe de France et Thomas Withford, team manager du Montpellier Hérault seront, également, présents.

De son côté, le président Bernard Laporte mettra à profit ce séjour insulaire pour s'exprimer sur divers sujets tels que la Coupe du Monde 2023, sans oublier les futures élections à la FFR.

