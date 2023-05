Rugby - 32es de finale du championnat de France : Le CRAB et Isula XV face à l'Ile-de-France

A l'issue de ce sommet corse de la Ligue Sud place doit être faite aux phases nationales et dans ce cadre précis aux 32es de finale du championnat de Corse. Depuis ce jeudi 4 mai les équipes insulaires, qui joueront à domicile le 14 mai prochain, connaissent leur adversaire.

Isula XV, qui a soulevé le Bouclier de la finale territoriale, accueillera au stade Claude Papi le club de Melun-Combs-Senart 77, alors que le CRAB affrontera à Lumiu l'équipe du RO Yerrois.



Si les demi-finales territoriales avaient été un duel entre Corse et Var, ces 32es de finale seront une double confrontation entre formations corses et d'Ile-de-France..