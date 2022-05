Ronde de la Giraglia : et de trois pour Jean-Marc Manzagol

Hugo Micheli a pourtant tout "donné'" entre le Pont de Luri et Canari mais les 9 secondes reprises à Jean-Marc Manzagol ne suffisaient pas à bouleverser l'ordre établi lors de la seconde étape de samedi et ce précieux capital 17 secondes d'avance que possédait le pilote de la R5-Rally.

Et cela ne s'arrangeait pas pour l'équipage porteur du numéro 1 entre Pino et le col de Notre Dame des Grâces parcours dur lequel Manzagol reléguait Rossel et Micheli à 4 secondes.

Dès lors, même si en début d'après-midi Micheli faisait à nouveau le scratch entre le pont de Luri et Canari, Manzagol finissait dans sa roue.

Autant dire que les jeux étaient faits.

Ce n'est pas la dernière et neuvième épreuve spéciale, remportée par Rossel devant les deux principaux animateurs de l'épreuve qui signaient à quelques dixièmes de seconde près le même temps, qui pouvaient changer quelque chose.

La 52e Ronde de la Giraglia evenait à Jean-Marc Manzagol;

Il devançait Hugo Micheli de 12 secondes et Léo Rossel de 1'11".