Ronde de la Giraglia : Léo Rossel a mis le turbo au bon moment

Rossel en embuscade jusque-là, a décidé de passer le turbo dès le début de la matinée en remportant la première spéciale du jour (Macinaggio- Ersa 9,670 km) devançant Hugo Micheli de 2 secondes et Dominique Bianco de 9"4, Guillaume Santini se classant 4e à 10 secondes du Gardois.

Rossel conservait le même tempo entre Morsiglia et le pont de Luri couvrant les 19,90 km en 5'46" 7 malgré Micheli et Santini qui pointaient à plus de 5 et 8 secondes derrière le nouveau leader de l'épreuve.



A l'entame des deux dernières spéciales, disputées sur le même parcours, on se demandait comment avec plus de 9 secondes d'avance sur Guillaume Santini et 44 sur Hugo Micheli, le succès pouvait échapper au champion de France des rallyes 2024.

D'autant que les conditions atmosphériques ne s'amélioraient guère avec des coulées d'eau et des séances d'aqua-planning pour l'ensemble des concurrents soudain plus prudents.





Certes Santini, audacieux, signait là le meilleur temps, se rapprochant un peu plus du leader, mais Micheli et Rossel, derrière à 7 secondes, avaient visiblement décidé de gérer leur fin de course, à l'image du reste des concurrents, pour rallier le parc fermé final de Bastia.

Mais le vainqueur de la dernière édition, hélas, déterminé et qui semblait bien reparti pour titiller Rossel, n'allait pas plus loin. Victime d'une sortie de route, il disparaissait sur la 9e et dernière épreuve spéciale remportée par Hugo Micheli qui terminait la course comme il l'avait commencée : en signant le meilleur temps et en devançant Rossel de 10 secondes.

Insuffisant pour espérer détrôner le Gardois de la première place au classement général qui a apprécié, comme il convient, cette victoire sur la place Saint-Nicolas de Bastia malgré la pluie et le temps maussade.