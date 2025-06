Roller Derby : les Bastiaises reléguées en N3, mais pas résignées

Fin de saison un peu tristounette pour les rolleuses bastiaises qui, en raison d’une refonte des championnats nationaux, sont reléguées au niveau inférieur. Face à l’engouement pour la discipline et devant le nombre croissant d’équipes en lice, la fédération de Roller Derby avait pris en début de saison la décision de créer une division supplémentaire, une N3, pour alléger la N2 qui comprenait déjà 8 poules (zones). Malheur donc aux équipes mal classées en fin de saison et qui seraient donc reversées en cette N3 nouvellement créée. Engagées pour la 2e année consécutive dans la poule sud les Rolling Castagne jouaient gros. Battues à deux reprises lors de la dernière journée de championnat à Marseille, les Bastiaises se voyaient forcées à disputer des barrages pour rester à ce niveau de N2. Ces barrages se disputaient ce week-end à Avignon, réunissant des équipes de toute la France : RDT 2 de Toulouse, Les Gueuses de Pigalle Paris, La Douleur Angevine d’Angers, Les Rolling Castagne de Bastia, Les Bananas Clit de Macon et les Titanesques de Nantes. « Après deux défaites et un match gagné par forfait, nous n’avons pas réussi à garder notre place en N2 » commente tristement Marie-Pierre Samani, fondatrice du Roller Derby Bastiacciu. Mais de se reprendre aussitôt avec un large sourire. « Nous descendons d'une division mais l’objectif sera bien de remonter l'année prochaine. Nous avons beaucoup appris en ces deux années de N2, nous ne lâcherons rien ! »



Les autres équipes reléguées à l’issue de ces barrages : Les Banana's Clit de Macon, l'équipe d'Amiens qui n'avait pas pu faire le déplacement et donc forfait et les Rabbit Skulls d'Avignon.



Les Avignonnaises étaient d’ailleurs les premières adversaires de nos châtaignes. « Nous avons perdu ce premier match 68 à 155 » explique MP Samani alias Maria Caillasse, « Nous avons gagné le second match en raison du forfait d’Amiens, et tout s'est donc joué sur le dernier match contre les Gueuses de Pigalle. Un match compliqué qui a dû être arrêté 1h en raison de la blessure d'une jammeuse adverse, puis réduit de 20 min afin de pouvoir terminer et prendre notre bateau. Je ne peux que souligner le fair-play de l'équipe adverse qui nous a permis de ne pas finir nous aussi sur un forfait. La bagarre et le suspens ont été intenses car l'écart de quelques points s'est joué dans les dernières jams, avec un score final 106 à 92 pour les gueuses ».



Côté « châtaignes » pas question de renoncer. Elles repartiront l’an prochain en N3. « Il est parfois nécessaire de savoir reculer pour mieux sauter » souligne MP Samani. « Cette saison 24/25 a été très compliquée pour nous, marquée par de nombreuses blessures. Nous sommes passées de 16 joueuses en première étape à 10 pour les barrages et toutes nos jammeuses habituelles absentes. Il a donc fallu s'adapter et faire preuve de résilience, mais cela n'a malheureusement pas suffi pour assurer notre maintien ».



Points positifs de cette saison : Des rolleuses bastiaises qui auront tout donné jusqu’au bout, la belle montée en puissance de la réserve, les Castagn'in Zerga, une équipe junior et la superbe 2e édition du tournoi « Beacheremu » qui a rassemblé au cosec du Fango à Bastia début mai une dizaine d’équipes venues du continent. Et tout ça ne peut être que la marque d’un grand club !