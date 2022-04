Ritornu di u fretu in fine di settimana : i vinaghjoli corsi pinserosi

Ghjuvan Battistu De Peretti Della Rocca, vinaghjolu in Figari, s’arricorda d’issu mumentu. « Aghju persu un ettaru sanu in u 2021, fù brusgiatu da u cotru.» Sò poche e soluzione per luttà contr’à stu fenomenu di fretu d’aprile, ma u vinaghjolu hà scambiatu appena a so manera di travaglià. « A tagliatura di certi uvizzi hè stata fatta apposta in ritardu. In casu di cotru forte, ci sò sempre candele o pudemu brusgià appena di fenu sottu à e vigne ma eu, ùn ci credu micca », spiega Ghjuvan Battistu De Peretti Della Rocca.D’altre soluzione esistenu per riscaldà appena l’aria. « Ci sò e torre incù l’elice ma cù una timperatura di menu 2 gradi, ùn ghjova à nunda è sò troppu care », aghjusta Francescu Franceschi. Di pettu à u fretu, i vinaghjoli devenu esse primurosi di e so vigne per prutege le, guasgi di manera artisgianale. « Basta una sola notte da sott’à zeru gradi per arruvinà una racolta sana », ghjustificheghja u vignaghjolu.Ancu s’è e vigne, ùn morenu micca, u periculu hè finanziariu. In u 2021, i vinaghjoli chì avianu persu più di 30 % di a so pruduzzione pudianu dumandà d’esse ricunnisciuti in tantu chè vittimi di catastrofa agricula. U Statu avia privistu un aiutu finanziariu.Ùn hè micca a prima volta chè i vinaghjoli corsi sò tocchi da u cotru ma certi sò pinserosi da u caratteru regulare di stu fenomenu. « Ghjè u segnu ch’ùn ci vole à parlà di riscaldamentu climaticu ma piuttostu di sregulamentu climaticu ! », finisce Francescu Franceschi.