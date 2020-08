Risques majeurs : la "Brigade Martinelli" veut renforcer la résilience des populations

Pour donner corps à ses missions, l’association BSPM a passé convention le 23 juin dernier avec le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B).A ce titre, les bénévoles investis dans cette nouvelle entité opérationnelle, se sont engagés à respecter les termes définis en accord avec les autorités et cadres des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Corse.La BSPM agira donc à plusieurs niveaux : en amont des périodes à risques en apportant l’information et l’appui aux collectivités locales soumises à des enjeux de sécurité ; pendant les situations de crise, en participant activement aux côtés des moyens de secours et des élus, aux opérations d’assistance et de soutien aux populations sinistrées et d’encadrement des bénévoles relevant des réserves communales et associations de défense de l’environnement. Et enfin, après la crise, en aidant au rétablissement des activités.Comme l’explique Pierre Dottori, Vice-Président et cofondateur de la « Brigade Martinelli » : « Nos objectifs peuvent paraître ambitieux mais ils correspondent à des besoins concrets en matière de réponse de sécurité civile face aux enjeux extrêmes liés au dérèglement climatique. Nous avons créé cette association dans le souvenir de Serge Martinelli, notre camarade victime du devoir, le 25 aout 1994 à Feliceto. Nous y avons vu à la fois un symbole fort et la base d’une action en lien avec l’engagement citoyen pour lequel ce jeune balanin, a sacrifié sa vie ».Puis l’intéressée de conclure : « Nous nous félicitons du soutien qui nous a été spontanément apporté par le SIS 2B et son Président Guy Armanet, dont les décisions courageuses en faveur des réserves communales, se sont traduites par la création de nombreuses unités sur notre territoire. Ces dernières vont participer par leur présence, à la nécessaire résilience des populations, qui est le cœur de notre démarche associative ».Engagée sur le terrain dès la mi-février lors du passage de la tempête « Ciara » afin de soutenir le dispositif déployé par les deux Services d’Incendies et de Secours de Corse pour lutter contre les violents incendies d’Olmeta-di-Tuda, Pietracorbara et Quenza, les responsables de la BSPM ont injecté des moyens mobiles de surveillance incendie et d’appui aux Réserves Communales, qui s’étaient alors spontanément et massivement mobilisées pour assurer la défense des espaces sensibles laissés sans couverture. Et permettre ainsi, aux pompiers d’engager davantage de moyens sur les feux en cours et plus encore, d’assurer avec succès, la défense des points sensibles menacés. Ce qui a permis une fois de plus, d’éviter le pire, c’est-à-dire les pertes humaines.Enfin et c’est l’un des principaux objectifs adoptés en assemblée générale constitutive, et non des moindres, l’association « Brigade de Soutien et Protection Martinelli » entend promouvoir, sur la base des valeurs civiques de la Sécurité Civile, les dispositifs d’insertion et de prévention sociale, en répondant dans la mesure de ses moyens, à d’éventuelles sollicitations d’organismes et associations agréées, œuvrant sur le territoire de la Haute-Corse. Cette dimension sociale constitue très certainement l’originalité de cette nouvelle association créée en Balagne, qui a visiblement placé l’Humain au centre de son action bénévole de service public.Contact BSPM : bspm20@laposte.net