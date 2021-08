Risques d'incendie en Haute-Corse : les massifs forestiers du Fangu, de Bonifatu et de l'Agriate toujours fermés

La circulation sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du Territoire de l’Agriate sera donc une fois de plus interdite aux personnes et aux véhicules à compter ce mardi 3 août 2021 à 7 heures jusqu’au mercredi 4 à 7 heures.L'interdiction est inhérente au risque incendie « Très Sévère » ou « Extrême » et du risque « incendie feu de forêt » estimé "très sévère/extrême" sur les zones Feux de Forêt 217 « Balagne » et 213 « Nebbiu » par les services de Météo-France pour ce mardi 3 août. Au-delà des consignes qui sont de règle en cette période, le préfet de Haute-Corse rappelle que "l’ensemble des services engagés pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt sont mobilisés et sont appuyés par des renforts nationaux.Il est demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit).De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police) qui participent pleinement au dispositif « feux de forêt » au titre de la lutte contre la pression incendiaire dans ce cadre, gendarmes et policiers sur réquisitions du procureur de la République, pourront procéder à des contrôles routiers avec ouverture etfouille de coffre durant cette période."