Risque très sévère d’incendie : les massifs du Fango, de Bonifato et de l’Agriate fermés

En raison du risque incendie très élevé sur les zones Feux de Forêt 217 « Balagne » et 213 « Nebbiu », la préfecture de Haute-Corse a annoncé ce lundi la fermeture temporaire de plusieurs massifs boisés du département. « En application des prescriptions prévues par l’arrêté cadre du 2 juillet 2025 de Monsieur Michel Prosic, Préfet de la Haute-Corse », il est désormais interdit de circuler sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l’Agriate « à compter du 22 juillet 2025 à 07h00 jusqu’au 23 juillet 2025 à 07h00 », indique le communiqué.



Le public est invité à faire preuve de la plus grande vigilance. « Respectez strictement l’interdiction d’emploi du feu et la fermeture des massifs susvisés », rappelle la préfecture, qui enjoint aussi à limiter les déplacements dans les massifs encore ouverts, à ne pas utiliser de barbecue en forêt, à camper uniquement dans des lieux autorisés et à ne pas fumer en zone boisée ou à proximité.



Des renforts nationaux sont mobilisés pour épauler les services départementaux dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt. « Il est demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit) », précise également le communiqué.



Enfin, la préfecture appelle à signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité. Dans ce cadre, « gendarmes et policiers, sur réquisitions du procureur de la République, pourront procéder à des contrôles routiers avec ouverture » des véhicules.