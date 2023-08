Risque incendies : plusieurs massifs toujours fermés ce mercredi en Haute-Corse

À compter du mercredi 2 aout 2023 à 7h00 jusqu’au jeudi à la même heure, les massifs forestiers du Fango, de Bonifato et des parties Est et Ouest de l'Agriate seront fermés pour prévenir les risques d'incendies de forêt. Cette décision fait suite à l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023, qui réglemente l'accès à ces zones pendant la campagne de prévention des feux de forêt. La mesure de fermeture a été prise en conséquence du risque évalué par Météo-France. Afin de garantir la sécurité publique, l'accès et la circulation des personnes ainsi que des véhicules sur les pistes et les voies non revêtues de ces massifs seront strictement interdits

Les bons comportements

La population est appelée à adopter les comportements préventifs suivants :



• respectez strictement l’interdiction d’emploi du feu et la fermeture des massifs

susvisés,

• n’utilisez votre véhicule que sur les chemins autorisés,

• limitez vos déplacements dans les massifs non fermés,

• ne faites pas de barbecue en forêt,

• campez uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés,

• ne fumez pas en zone boisée, ni à proximité. Ne jetez pas de mégots par la vitre de la voiture.

L’ensemble des services engagés pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt sont mobilisés et sont appuyés par des renforts nationaux.

Il est demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit).



De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police) qui participent pleinement au dispositif « feux de forêt » au titre de la lutte contre la pression incendiaire dans ce cadre, gendarmes et policiers sur réquisitions du procureur de la République, pourront procéder à des contrôles routiers avec ouverture et fouille de coffre durant cette période.