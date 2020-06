Ripresa di a Scola di Curbara

Dans un communiqué diffusé ce mercredi la Municipalité de Corbara communique que les jeunes élèves reprendront le chemin de l’école dès ce jeudi 4 juin à 8h30

"En concertation avec l’Education Nationale, la médecine scolaire et les mairies du Rpi Curbara-Santa-Reparata, elle a engagé, depuis 10 jours, une discussion pour établir le protocole sanitaire préalable à l’ouverture des écoles. Ainsi le port du masque, la prise de température et la distance physique feront l’objet de toutes les attentions des enseignants et des personnels communaux pour assurer la sécurité de tous."