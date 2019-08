Ribellazione ! Le festival SlowFood revient à Patrimonio

Cette année, les céréales et le pain sont à l’honneur.



Au programme de ces trois jours :



- Rencontres et débats avec les acteurs du patrimoine agricole, des artisans, des restaurateurs et des consommateurs. Pour n’en citer que quelques un : Aurélie Fernandez, consultante pour le patrimoine agricole mondiale de la FAO, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies.



Téo Musso, brasseur incontournable en Italie avec Baladin et Pierre François Maestracci avec Ribella, des bières 100% locales et 100% bios.

Alain Coumont, fondateur du Pain Quotidien et The Botanist.



Alesandro Capone, chef du restaurant I Fuletti, distingué par le guide Gault et Millau comme jeune talent culinaire 2019.



Rolland Feuillas, boulanger semencier, fondateur de la meunerie boulangerie Les Maîtres de Mon Moulin.



Jean Charles Adami, porteur du projet de sauvegarde et conservation des semences antiques et endémiques insulaires.



Et bien sûr, notre parrain, Arnaud Daguin, chef activiste Pour une agriculture du vivant et chroniqueur sur France Inter dans l’émission de François-Régis Gaudry, pour pimenter les discussions avec l’esprit libre qu’on lui connait.



- Promotion des initiatives insulaires, en particulier celles portées par les étudiants du lycée agricole pour dynamiser et pérenniser l’héritage culinaire et culturel corse.



- Balades pédagogiques et ateliers ludiques pour petits et grands pour découvrir les étapes de transformation des céréales à l’assiette.



- Slow Food Court avec les chefs du Libertalia et d’I Fuletti pour partager des repas conviviaux et rappeler aux invités le plaisir d’une cuisine de qualité.



-Apéros dinatoires, concerts et happenings au coucher du soleil au cœur de la Conca d’Oro.