Rhodanus échoué à Cala Longa : aucune pollution n'a été constatée

Après l’échouement du cargo, survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre, à proximité des bouches de Bonifacio, les opérations et expertises continuent en lien étroit avec l’armateur et ses assureurs.Ces derniers ont d’ailleurs pris contact avec plusieurs sociétés pour proposer des solutions à la préfecture maritime de la Méditerranée.Pendant ce temps, la sécurisation du site est renforcée.En complément de l’ancrage supplémentaire installé dès le 13 octobre en fin d’après-midi, l’équipe d’experts de la Marine nationale embarquée sur leainsi que les plongeurs démineurs de la Marine nationale, ont procédé à de nouvelles inspections de la coque et des installations à bord.Aucune pollution n’a été constatée.Par ailleurs, le bâtiment hydrographiquea identifié les nombreux dangers à la navigation présents dans cette zone maritime et a mis en place un dispositif de balisage temporaire afin d’établir un chenal d’accès au profit des différents moyens susceptibles d’intervenir ultérieurement sur le

Mais pour l'heure le bâtiment de 90 mètres reste accroché au rivage du sud de l'Île.



A noter encore que les arrêtés du 11 Octobre - un premier par la préfecture maritime de la Méditerranée interdisant la navigation et toutes activités nautiques dans un rayon de 1 000 mètres autour du cargo et un arrêté interpréfectoral (préfecture maritime et préfecture de Corse-du-Sud) définissant une zone d’interdiction temporaire de survol afin de permettre aux équipes sur place de travailler en sécurité, sont toujours en vigueur.