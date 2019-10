Rhodanus : nombreuses opérations de sécurisation à Cala Longa

Les deux arrêtés pris le 13 octobre ont été renouvelés. L’arrêté interpréfectoral (préfecture maritime et préfecture de Corse-du-Sud) définit toujours une zone d’interdiction temporaire de survol afin de permettre aux équipes sur place de travailler en sécurité. L’arrêté de la Préfecture maritime a étendu à 1200 mètres l’interdiction de navigation et de toutes activités nautiques autour du cargo.





Les solutions de déséchouement proposées par la société mandatée par l’armateur et ses assureurs, sont actuellement en cours de discussion à la Préfecture maritime de la Méditerranée.

"Outre la surveillance du site par une équipe d’experts et de plongeurs de la Marine nationale, différentes opérations de sécurisation du site ont été menées jeudi à Cala Longa" souligne la préfecture maritime de la Méditerranée.La société « Euro assainissement » du groupe SEA d’Ajaccio, dépêchée par l’armateur et ses assureurs, a déjà retiré en sécurité plus de la moitié des hydrocarbures présents à bord. La manœuvre de pompage se poursuit (ne resteraque la quantité nécessaire à l’autonomie du cargo) ;En complément du travail du bâtiment hydrographiqueet de la Flottille amphibie de la Marine nationale effectué ces derniers jours, le baliseur des Phares & Balisesa contribué à l’amélioration du dispositif de balisage des chenaux maritimes d’accès au siteLeest maintenant embossé avec deux ancres positionnées sur son arrière afin de garantir sa stabilité ;