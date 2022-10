Retraites, aides sociales, pneus neige, carburants : ce qui change ce 1er novembre

Le montant des retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui viennent compléter le régime de base de la Sécurité sociale, est revalorisé de 5,12 % à compter du 1er novembre 2022. Cette hausse du point d’indice concerne 13 millions de bénéficiaires et sera appliquée dès le versement de l’échéance de novembre.

Revalorisation de 50 % de l’allocation de soutien familial L’allocation de soutien familial (ASF) versée au parent qui élève seul un ou plusieurs enfants sans pension alimentaire sera revalorisée de 50 % en novembre. Versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), elle passera de 122,93 à 184,39 euros par mois et par enfant. Ce supplément ne sera pas pris en compte dans le calcul de l’attribution du RSA ou de la prime d’activité.

Baisse de la remise sur les carburants La remise à la pompe accordée par le gouvernement depuis le 1er septembre passera, le 15 novembre, de 30 à 10 centimes d’euros par litre. Avec la fin annoncée de celle de 20 centimes consentie par TotalEnergies dans ses stations, prévue également à cette date.



100 à 200 euros de chèque énergie fioul Ce chèque énergie, d’une valeur de 100 à 200 euros, sera versé selon les ressources du ménage, à partir du 8 novembre 2022 aux foyers possédant une chaudière au fioul. Il fait partie des mesures votées dans la loi de finances rectificative pour soutenir les ménages les plus modestes face à la hausse des prix de l’énergie. Les revenus de 2020 sont pris en compte, ainsi que le nombre de personnes dans le foyer.



Pneus neige Dès ce mardi et jusqu’au 31 mars, les pneus neige ou les chaînes deviennent obligatoires dans une partie des communes de 34 départements français situés dans les massifs montagneux du pays. la Corse en est exclue.

Trêve hivernale Ce 1er novembre sera donc marqué par le début de la trêve hivernale, la période durant laquelle les procédures d’expulsion d’un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues. Elle s’appliquera jusqu’au 31 mars.