Retour de la canicule en Corse : vigilance jaune dimanche, orange lundi





Les températures devraient dépasser les seuils de fortes chaleurs pour la saison, avec des nuits restant particulièrement douces. Les autorités recommandent de limiter les expositions prolongées à la chaleur, de s’hydrater régulièrement et de veiller aux personnes vulnérables.



Les températures maximales dimanche après-midi seront de l'ordre de 34 à 37°C sur la façade orientale de la Corse et 30 à 33°C sur l'ouest de l'île. Les températures minimales en fin de nuit de dimanche à lundi sont voisines de 22 à 25°C sur la façade orientale et 19 à 23°C sur l'ouest de l'île.



Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur les site des préfectures de Corse, sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé : www.solidarites-sante.gouv.fr et de l'ARS de Corse : www.corse.ars.sante.fr

Vous pouvez également vous informer de l’évolution des températures en consultant le site de Météo France.