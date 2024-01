Retard du versement des bourses étudiantes : "A l'Université de Corse, tout va rentrer dans l’ordre d’ici demain"

« Il ne faut pas s’affoler, le versement des bourses étudiantes a été effectué ce jeudi 4 janvier. Avec le décalage des virements bancaires, tout cela devrait être versé sur les comptes des étudiants entre ce lundi soir et mardi ! » explique clairement Marc-Paul Luciani, le Directeur du CROUS de Corse.

Tôt ce matin, une forte délégation du syndicat « Ghjuventù Paolina » s’était déplacée dans les locaux du CROUS de Corse pour « mettre en lumière particulièrement au niveau national la gravité du retard de paiement des bourses des étudiants notamment en ce qui concerne leur stabilité financière. La crise des bourses pensant sur nos étudiants atteint des proportions alarmantes, impactant directement la stabilité de près de 2 000 étudiants de notre région. En effet, nous constatons avec préoccupation que les bourses BCS, habituellement versées entre le 2 et le 5 du mois n’ont pas été versées pour le mois en cours. Dans un contexte où la précarité étudiante est remise au-devant de la scène et ne cesse d’augmenter, en Corse, comme sur le Continent nous ne pouvons rester inactifs face à cette situation » déplorait le syndicat étudiant dans un communiqué de presse, transmis à notre rédaction. De plus selon la « Ghjuventù Paolina » les étudiants logés au sein du CROUS de Corse, ont vu leurs loyers prélevés le 4 janvier, une situation qui aurait pu mettre certains d’entre eux dans une situation précaire.

Mais, comme l’explique Marc-Paul Luciani « les CROUS sont contraints par une annualité budgétaire. Tous les autres mois de l’année, nous effectuons les versements des bourses bien avant la fin du mois que les étudiants les reçoivent rapidement sur leur compte en banque entre le 1er et le 3. En revanche, en janvier, nous ne pouvons pas faire les versements avant le début de l’année 2024. Cette année, nous nous étions organisés avec mes équipes pour que les virements puissent être effectués le 2 janvier mais malheureusement un bug technique et information nous a obligés à reporter les virements au jeudi 4 janvier ». Un bug informatique à l’origine donc du retard de versements des bourses de janvier : d’ici ce lundi soir ou mardi, la situation devrait revenir à la normale pour les étudiants bénéficiaires.

D’autre part, pour faire face à la précarité étudiante grandissante, le directeur du CROUS de Corse a tenu à rappeler que « le service social de notre instance se tient à disposition des étudiants en difficultés et pas seulement suite au léger retard de versements des bourses du mois de janvier. Ceux qui le souhaitent peuvent demander à rencontrer une de nos assistantes sociales qui peut débloquer une aide d’urgence si elle juge que cela est nécessaire car l’étudiant se trouve en situation de précarité financière, par exemple. Ce dispositif est mis n place toute l’année ».

Avec un budget mensuel de seulement 450 euros pour 25% des étudiants, la précarité est devenue un problème de plus en plus flagrant. Aux conséquences de la crise sanitaire, s'ajoutent désormais les difficultés liées à l'inflation des prix des produits alimentaires.