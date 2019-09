Retard de versement de la PAC : le coup de colère des jeunes agriculteurs de Haute-Corse

Ces retards sont la conséquence de l'intensification des contrôles exigés par l'Europe sur les surfaces peu productives - les parcours méditerranéens - de montagne en Corse.

Pour 2019 il y a eu, par exemple et pour le seul département de la Haute-Corse, 527 contrôles sur un total de 1 464 déclarants, soit 36% de contrôles ciblés, alors que sur le Continent la moyenne tombe à 10% de contrôles non ciblés.

Une situation qui irrite les jeunes agriculteurs d'autant que les revenus issus des diverses aides et notamment de la PAC versés à partir de ces surfaces sont en moyenne de l'ordre de 12 000 € par exploitant - la plus basse de France - ce qui fait grincer encore plus les jeunes agriculteurs.

Taux de contrôles plus élevés, revenus non liés à la production plus bas que partout ailleurs. Les motifs de mécontentement ne manquent pas.





Mais il y a pire encore selon les jeunes agriculteurs : 530 d'entre eux, en Haute-Corse, - la Corse-du-Sud fait aussi partie du lot - ne percevront pas leur aide à la date du 16 Octobre. Pourtant il faudra faire face aux charges liés à l'exploitation (fourrage, loyer des propriétés etc).

La faute à l'Europe et à Bruxelles qui estiment qu'il faut contrôler à nouveau des parcelles, qui en 2015 étaient pourtant éligibles à la PAC.

D'où les retards d'aujourd'hui.

Le sentiment des jeunes agriculteurs et de Joseph Colombani, qui les a soutenus dans cette démarche, c'est que l'on fait payer au système pastoral corse les erreurs de quelques-uns.



Au terme de la matinée on a appris que le 12 Septembre prochain le Premier ministre, Edouard Philippe, et sa cheffe de cabinet recevraient à ce propos notamment Joseph Colombani et des représentants de la profession, en présence de Josiane Chevalier, préfète de Corse et François Ravier, préfet de Haute-Corse.

Avec une avancée du problème ?



Les jeunes agriculteurs de Haute-Corse, qui appellent le même jour et à la même heure - 11 heures - au rassemblement et au soutien de tous devant la chambre d'agriculture de la Haute-Corse, l'espèrent…