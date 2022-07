Résultats définitifs du bac 2022 : en Corse, 92,7% des lycéens ont obtenu leur diplôme

Les chiffres officiels du Baccalauréat 2022 sont tombés. A l'issue de la session de rattrapage, 2 391 candidats ont été reçus, pour un taux de réussite définitif de 92,7% (91,1% au niveau national). Ce chiffre serait en baisse de 3,5 points par rapport à juin 2021.Le taux de réussite au bac pour l'académie de Corse avait connu une grande baisse cette année avec 86,8% de réussite contre 93,5% en 2021. Lors de cette session 2022, 2 241 candidats avaient été reçus sur 2 581 élèves de terminale qui s'étaient présentés.Après deux sessions perturbées par la crise sanitaire, cette première édition du bac Blanquer a été organisée dans des conditions quasi-normales. En Corse, elle se solde par un taux de réussite au baccalauréat général de 96,5 % (-1,9 point par rapport à 2021), un taux de réussite au baccalauréat technologique de 91,3 % (-(,5 points) et un taux de réussite au baccalauréat professionnel de 85 % (-4,7 points), a détaillé l'Académie de Corse dans un communiqué dans lequel le recteur, Jean-Philippe Agresti, adresse ses félicitations aux jeunes : "Quel que soit votre choix pour l’avenir, je vous souhaite du bonheur, tant sur le plan scolaire et professionnel que sur le plan personnel. J’adresse un message particulier à ceux qui ne l’ont pas obtenu cette année : ne baissez pas les bras. Je vous encourage à persévérer. Le travail finit toujours par payer. Réussir, c’est trouver la voie dans laquelle on s’épanouit et qui nous ressemble.Le résultat de ce bac 2022 est aussi le fruit d’un travail collectif : vous élèves en apprenant, vous personnels enseignants en transmettant, et vous personnels administratifs et techniques en organisant. Cette session 2022 s’est parfaitement déroulée et l’ensemble des personnels de l’académie de Corse, à mes côtés sont satisfaits de votre réussite."