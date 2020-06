Restrictions de circulation entre Corse et continent : Michel Castellani écrit au Premier ministre

Ces modifications pourraient être combinées avec la mise en place de contrôles de température dans les ports et aéroports. Cette mesure viserait à répondre aux nécessités sanitaires qui demeurent, à ce jour, notre ligne directrice. En effet, si l’évolution de l’épidémie semble positive, il convient d’éviter tout rebond épidémique.

J’ajoute que ces dispositions réglementaires sont difficilement compréhensibles, au regard de la réouverture quasi-générale des liaisons au sein de l’Union européenne, à partir du 15 juin. La Corse demeurerait un des derniers territoires dont l’accès serait limité.

Monsieur le Premier Ministre, j’en appelle à la diligence du Gouvernement. Je sais pouvoir compter, sur votre souci de l’intérêt général.

Monsieur le Premier Ministre,Le décret n°2020-663 a provoqué un certain émoi dans le monde économique en Corse. Ce décret prolonge les restrictions de circulation entre Corse et continent, dans les deux sens, jusqu’au 23 juin prochain. En conséquence, jusqu’à cette date, les aller-retours entre l’île et le continent restent conditionnés à la justification d’un motif impérieux (raisons familiales ou professionnelles).Je partage, Monsieur le Premier Ministre, le souci de protection sanitaire et c’est dans cet esprit que j’avais saisi le Gouvernement, dès le 23 février dernier, sur le contrôle des liaisons entre la Corse et le Continent italien.Cependant, le plan de déconfinement mis en œuvre par votre Gouvernement, fondé sur la volonté que la liberté redevienne la règle et l’interdiction l’exception, entre en contradiction avec les dispositions établies par ce décret à l’égard de la Corse. De plus, l’impératif décollage économique insulaire, celui-ci principalement lié au lancement de la saison estivale, exige de la souplesse et du pragmatisme.C’est pourquoi, je vous demanderais, d’assouplir le cadre réglementaire des conditions de circulation entre Continent et Corse, dans les deux sens, afin de permettre une relance de l’activité économique dès le mois de juin.