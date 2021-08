Restonica, voyage au cœur du joyau du Centre Corse

Pour continuer, il faudra payer. Six euros par voiture, trois euros par moto pour accéder au parking et commencer sa randonnée vers les lacs. Le dispositif mis en place par la mairie de Corte existe depuis 1999. Une nécessité pour réguler la circulation et la fréquentation de ce lieu fragile.



De jeunes saisonniers veillent au grain. Le talkie-walkie crache les consignes de l’équipe placée au terminus : « Une voiture blanche de type berline descend, attends qu’elle passe et tu peux en faire monter une autre ». Les chassés croisés sont maîtrisés pour éviter tout incident sur cette dernière partie de route de plus en plus étroite mais aussi et surtout pour que les visiteurs ne se garent pas n’importe où.



Pour Jean Albertini, que tout le monde surnomme « Jean-Manon », c’est presque devenu facile. « Il faut être expert à Tetris » plaisante-t-il. Il vaut mieux. Chaque jour ce sont environ 400 voitures qui sont aiguillées et garées par les équipes de la mairie. « Simultanément, on rentre 320 à 330 voitures de la caisse jusqu’au terminus » précise Jean Albertini. Malgré la crise sanitaire, le haut de la vallée attire toujours autant de monde même si une légère baisse est constatée, à vue d’œil : « par rapport à une année normale on doit être à 80 % de fréquentation » lance le pro du Tetris qui a vu défiler une dizaine d’été en haut de la vallée.



Un 4X4 de luxe s’arrête devant la pancarte. Quelques secondes passent. « Tu vas voir qu’il redescend celui-là » parie la jeune fille en charge des tickets. Pari gagné, le véhicule flambant neuf fait demi-tour. « C’est fou, c’est souvent les propriétaires des plus belles voitures qui ne veulent pas payer » constate-t-elle. Six euros pour autant de trésors naturels ? Les plus de 300 voitures déjà garées en ce début d’après-midi semblent témoigner, d’un commun accord, que ça les vaut largement.