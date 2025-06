Restonica Trail 2025 : plus de 130 agents EDF et ENGIE au départ

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les agents d’EDF et d’ENGIE en Corse. Cette année encore, ils seront plus de 130 à prendre le départ du Restonica Trail, l’un des grands événements sportifs de l’été sur l’île, qui se tiendra du 4 au 6 juillet à Corte. Un chiffre jamais atteint auparavant, signe d’une mobilisation toujours plus forte au sein de l’entreprise.



Ce mercredi, la convention de partenariat entre EDF Corse et les organisateurs du trail a été renouvelée pour la dixième année consécutive. La signature a eu lieu dans les locaux du centre EDF Corse, à Ajaccio, en présence de représentants de la direction, de l’Union Territoriale des Activités Sociales de l’Énergie (UTASE), et de l’association Restonica Trail.



Depuis sa création, la Team EDF-CMCAS s’engage pleinement dans cet événement, qui allie sport, nature et valeurs collectives. « C’est un moment de cohésion pour nos agents, mais aussi une façon de participer à un événement qui fait rayonner la Corse et ses paysages », souligne la direction régionale.



Le Restonica Trail, intégré aux UTMB® World Series depuis 2022, attire chaque année des coureurs venus de toute l’Europe. Il met en avant les paysages de la région cortenaise, tout en défendant des valeurs partagées par EDF et ses partenaires sociaux : entraide, persévérance, respect de l’environnement. Les agents engagés seront présents sur plusieurs épreuves. Tous seront accompagnés dans leur démarche par les équipes sociales d’EDF Corse, qui assurent soutien logistique, préparation et équipements.



L’édition 2025 débutera le jeudi 4 juillet à Corte. D’ici là, les coureurs et marcheurs EDF peaufinent les derniers préparatifs pour représenter leur entreprise sur les sentiers de ce Trail mythique.