Reprise des activités opérationnelles sur la base aérienne 126 Ventiseri-Solenzara

Durant ce semestre, au moins cinq stages d’une dizaine de jours se dérouleront au sein du Centre de Préparation et de Validation Avant Projection (CPVAP). Cette unité a pour mission de vérifier les capacités opérationnelles de tous les fusiliers commando de l’Armée de l’Air et de l’Espace avant leur projection sur des théâtres d’opérations.







Le commandement de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara s’assurera pendant toute cette période et pour toutes les activités, du respect de la réglementation aérienne, avec le souci permanent de limiter la gêne occasionnée. Ces activités sont conduites dans un contexte d’engagement opérationnel extrêmement soutenu des forces françaises, (en opérations extérieures et sur le territoire national) au profit de la sécurité de tous.