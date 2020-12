Reprise de la clinique Maymard par Almaviva : la CGT reste inquiète après le CSE

« Cette reprise offre, malgré de nombreuses incertitudes et une certaine assurance affichée par les repreneurs, beaucoup d’incertitudes » indique la CGT au sortir de la réunion.

«Malgré les quelques réponses apportées lors du CSE de ce jour, cette réunion n’a pas permis de lever toutes les inquiétudes sur l’avenir de la structure et de ses 400 salariés » souligne le syndicat dans un communiqué. « Cette réunion était attendue par tous les personnels et même au-delà par toute la population du département. En effet, la clinique Maymard ce n’est pas un simple établissement de soin, mais une structure essentielle pour l’emploi et l’offre de soin de la Corse. Sa vente suscite bien légitimement inquiétude et appréhension tant les enjeux sont importants».





Lors de cette réunion du CSE, la CGT a posé tout un ensemble de questions précises sur les conditions de la vente et surtout sur l’avenir et les emplois.

«La Directrice générale actuelle de la structure a assuré que les emplois seraient maintenus sans pour autant en apporter la garantie par un projet social distinct et validé» indique la CGT. «Une nouvelle DRH prendra son poste ce mercredi 9 décembre. Sa 1ere tâche sera de mettre à jour les contrats de travail et d’établir les tableaux d’effectifs des différents établissements».





Concernant la maternité, la CGT confirme que sa fermeture est programmée. «Elle interviendrait lorsque les accords seront conclus avec l’ARS et l’hôpital de Bastia mais aucune date précise à ce stade » souligne le syndicat. «Aucune garantie pour les personnels de la maternité de retrouver à l’hôpital les mêmes conditions de travail et de salaire sachant la situation financière de l’hôpital. Ce transfert suscite crainte et désapprobation aussi bien des personnels de la clinique que de l’hôpital. Cette opération portera de plus un coup sévère à la qualité de la prise en charge des patientes de Corse. Cette prise en charge privée de qualité ainsi que le choix des patientes n’existeront plus: Chambre individuelle avec douche, présence systématique d’un gynécologue... Une maternité à taille humaine c’est aussi ce dont ont besoin les Corses».

Et la CGT santé Haute-Corse de demander une réunion avec l’ARS pour évoquer notamment ce sujet.





La CGT s'est également inquiétée des tarifs qui seraient pratiqués une fois les investissements et les mises aux normes effectuées par le groupe Almaviva. «Cette question est importante car la population de Corse souffre de faibles ressources. Mais pas de réponse pour le moment».