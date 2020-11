Report des élections territoriales en juin : La réaction des partis politiques en Corse

Prévues en mars prochain, les élections territoriales et départementales seraient reportées à juin en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. C’est la conclusion qu’a livré, vendredi, Jean-Louis Debré, ex-président du Conseil constitutionnel, qui, à la demande du Premier ministre, a rendu un rapport sur ce sujet. Le gouvernement semble avoir tiré les leçons du chaos qui a présidé au dernier scrutin des municipales, entre un premier tour sous le spectre du COVID, un second tour trois mois après pour cause de confinement et une abstention record. Plusieurs dates de report étaient sur la table : juin 2021, septembre 2021, voire décembre 2021. Certains prêtent même au président de la République l’envie d’un report à décembre 2022, après les élections présidentielles et législatives et le vote de la Loi du projet de loi 3D (Décentralisation, déconcentration et différenciation).



Un délai raisonnable

Après avoir rencontré près de 70 élus, Jean-Louis Debré estime que la date de juin fait consensus. « Juin est la bonne date car, en l'état actuel, toute autre date n'est pas acceptable. Renvoyer les scrutins après la présidentielle, comme certains semblent le vouloir, c'est sortir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel disant qu'un report d'élections peut être organisé dans un délai raisonnable. Or, après 2022, ce n'est plus un délai raisonnable » explique-t-il au Figaro. Un report à la fin de l'été 2021 ? « Je ne sais pas comment il est possible de faire campagne quand les Français sont en vacances au mois d'août », réplique-t-il. Il précise, également qu’il exclut un report à 2022, il y aurait « confusion dans les comptes de campagne des candidats aux départementales et régionales avec les comptes de campagne des candidats à la présidentielle. Ce serait une confusion absolument totale. Enfin, nous assisterions à un débat politique totalement inutile opposant les pensées et les arrière-pensées des uns et des autres ». Le gouvernement devrait décider avant le 15 décembre et présenter un projet de loi qui sera soumis au Parlement en février. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.