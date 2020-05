Réouverture progressive des infrastructures de la communauté d'agglomération de Bastia

« Dès le lendemain de l’annonce du Premier ministre nous avons rouvert nos stades, du moins les parties extérieures » souligne Louis Pozzo di Borgo, vice-président de la CAB, en charge de la politique sportive. «Bien sûr tout cela reste très encadré avec le respect du protocole et des consignes sanitaires. Les clubs peuvent donc, d’ores et déjà, disposer des infrastructures extérieures, sans dépasser le nombre de 10 personnes, et à partir de mardi nous rouvrirons aussi les Cosec. Là aussi l’accès sera limité à 10 personnes maximum. Il ne devra s’agir que d’activités physiques. Les jeux de ballon ou les sports collectifs sont toujours interdits. Le public a également accès au stade du Fango dans le respect de la distanciation. Nos gardiens veilleront au bon respect de ces règles ».





En ce qui concerne la réouverture des piscines, Fango et Carbonite, la décision sera prise dans la semaine. «Pour les piscines, c’est beaucoup plus compliqué et nous sommes en train d’étudier les procédures de fonctionnement » explique Louis Pozzo di Borgo. «Les piscines ne pourront pas recevoir plus de 40 à 50 personnes et celles-ci devront impérativement appeler pour réserver un créneau d’une heure. On devra aussi veiller à la fréquentation du petit bassin où les enfants ne devront pas s’entasser. Dès mardi une commission de la CAB va travailler sur les modalités de réouvertures des piscines et je pense qu’elles seront accessibles aux clubs et au public d’ici 8 jours ». A noter aussi sur réservation, les courts de tennis.





Enfin, quid de la traditionnelle Fête du sport ?

«Dans sa conception habituelle, elle n’aura pas lieu sachant que chaque année elle regroupe plus de 10 000 personnes sur la place Saint Nicolas. C’est impensable. Quand bien même, le virus aurait disparu, nous n’aurons pas le temps de la préparer dans de bonnes conditions. Mais on travaille sur une autre formule, peut-être numérique, qui permettrait quand même aux clubs de présenter leurs activités ».