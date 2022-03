Réouverture du tunnel de Bastia : la ville retrouve progressivement son plan de circulation

Lancés pendant les vacances pour minimiser la gêne au trafic, les travaux de désamiantage du tunnel de Bastia devaient durer 3 semaines. Finalement, le chantier s’est déroulé plus rapidement que prévu et la circulation a été rétablie ce dimanche 6 mars à 20 heures.

Les mesures de circulation prises en ville pour fluidifier le trafic pendant la période de fermeture vont être progressivement levées dans les jours à venir.



Dès ce dimanche 6 mars la rue Laurent Casanova, la rue du Colle et la rue Miot (portion Place Saint-Nicolas), ont été rouvertes à la circulation des véhicules et le stationnement rue César Vezzani à San Ghjisè a été rétabli.

Les interdictions de tourner à gauche rue César Campinchi et rue César Vezzani ont aussi été levées.

Ce lundi 7 mars la voie de Falcunaghja au Machjò a réouvert à la circulation des véhicules dans les deux sens et le stationnement rue Laurent Casanova a été rétabli

Les interdictions de tourner à gauche rue André Morucci et boulevard Gaudin (vers la rue du Colle) ont été levées et sur la Place Vincetti, les arrêts minute ont été rétablis.



Le sens de circulation change sur l’avenue du 173ème régiment

Le jeudi 10 mars à 11 heures, le sens de circulation de l’avenue du 173ème régiment (Place Saint-Nicolas) sera rétabli.